الذهب يعاود ارتفاعه

2020/09/22 | 09:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفع الذهب اليوم السبت فيما ضغط الدولار على المعدن النفيس بفعل تصدي مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أنحاء أوروبا.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1914.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة السابعة والنصف صباحاً بتوقيت بغداد بعدما خسر 3% إلى 1882.70 دولار للأوقية، وهو أقل مستوى منذ 12 آب، أمس الاثنين.وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1919.70 دولار اليوم، بحسب رويترز.وفي وقت سابق، أدى صعود الدولار لتراجع جاذبية الذهب في حين حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه أمام عملات منافسة أثناء الليل.ويرفع الدولار القوي تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.وقالت مارجريت يانج من ديلي فيكس التي تغطي العملات والسلع والمؤشرات “الذهب أكثر حساسية الآن للدولار من أي من العوامل الأخرى”.لكن الذهب لقي دعما من مخاوف حيال إجراءات عزل جديدة في أوروبا كما أن شكوكا إزاء تعاف اقتصادي سريع نأت بالمستثمرين عن الأصول عالية لمخاطر.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.73 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 1.2% إلى 891.75 دولار وارتفع البلاديوم 0.9% إلي 2293.71 دولار للأوقية.

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