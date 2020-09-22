2020/09/22 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، وضع حجر الاساس للمستشفى الاميركي في بغداد بواقع 200 سرير، كاشفةً عن منح عشر اجازات استثمارية لانشاء مدينة اقتصادية متكاملة في النهروان بمساحة 2000 دونم.

وقال مدير دائرة النافذة الواحدة وخدمات دائرة النافذة الواحدة في الهيئة، سعد العيساوي إن الهيئة "منحت عشر اجازات استثمارية لانشاء مدينة اقتصادية متكاملة في النهروان بمساحة 2000 دونم تضم مختلف الصناعات الانشائية والدوائية والغذائية ضمن عشرة قطاعات، اضافة الى احالة مشروع الفندق الدولي في الجادرية برأس مال 250 مليون دولار، الى جانب احالة عدد من مشاريع بناء المحطات الكهربائية في البصرة وميسان ومشروع سكني في محافظة النجف الاشرف".

ولفت الى "وضع حجر الاساس لاقامة مستشفى الجامعة الاميركية في بغداد بواقع 200 سرير".

وتابع أن "الهيئة بصدد طرح قصر السجود داخل المنطقة الخضراء على ضفاف دجلة بمساحة 20 دونما، كفرصة استثمارية لاقامة متحف وفندق ومركز رجال اعمال"، لافتاً الى أن "الفرصة ستسهم بتوفير 1500 فرصة عمل".

واستدرك أن "الهيئة سبق لها ان احالت قصر الفاو قرب مطار بغداد، الى الاستثمار لاقامة الجامعة الاميركية والتي بلغت نسب انجازها 95 بالمئة"، معلنا أن "التسجيل سيفتح فيها العام المقبل".

وبين أن "تأجير المتر في قصر الفاو بثلاثة ملايين دينار سنويا بدءا من تاريخ التشغيل التجاري على ان يعاد التقييم بعد خمسة اعوام".

وأكد أن "قانون الاستثمار في العراق الافضل في العالم العربي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وضع الحجر الأساس لبناء المستشفى الأميركي في بغداد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وضع الحجر الأساس لبناء المستشفى الأميركي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).