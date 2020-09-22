عامر الجواهري : الحكومة لديها القدرة على تعظيم ايرادات الموازنة بخطوات محسوبة

2020/09/22 | 10:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الخبير الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري قدرة الحكومة على تعظيم مواردها ورفد موازنة العام المقبل بايرادات اضافية كبيرة.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : موازنة العام المقبل لن تختلف عن السابقات بل بالعكس التزامات البلد في ازديادمبينا ان : على الحكومة اتخاذ خطوات فعلية لزيادة الايرادات منها لادين على شركات الهاتف النقال بعد الان واعادة النظر بالمصاريف الادارية لجولات التراخيص والتي توفر مبالغ كبيرة.واوضح ان : من الخطوات ايضا سيادة القانون وفرضه لاسترجاع عقارات الدولة التي بيعت بأسعار بخسة .ومن المقرر ان يبدأ مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة باعداد موازنة العام المقبل والتصويت عليها لارسالها الى البرلمان لاقرارها قبل نهاية العام الحالي./انتهى3

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