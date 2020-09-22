العراق يُلوّح بإعادة اتّباع إجراءات الحجر الصحي

2020/09/22 | 10:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوحت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، بإعادة اتباع اجراءات الحجر في حال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وعدم التزام المواطنين العراقيين بشروط الوقاية....

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