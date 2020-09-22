2020/09/22 | 10:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت محافظة نينوى، الثلاثاء، عن افتتاح مكتبة مركزية في ايسر الموصل.

وقال الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم افتتاح مكتبة مركزية في ايسر الموصل، وهي الثانية ما بعد تحرير الموصل من قبضة داعش”.

وأضاف الجبوري، أن “المكتبة تعد صرحا علميا حضاريا، اذ جهزت باحدث الكتب العلمية والثقافية والتاريخية”.



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