نينوى تدشن 3 منتجعات سياحية جديدة في جانبي الموصل

2020/09/22 | 10:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت محافظة نينوى، الثلاثاء، عن تدشين ثلاثة منتجعات سياحية موزعة في جانبي مدينة الموصل.

وقال قائممقام الموصل زهير الاعرجي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “المنتجعات الثلاثة يقع الاول منها جنوبي الموصل عند بوابة دخول المدينة، والثاني في طريق شلالات الموصل، والثالث بطريق ناحية بعشيقة شمال الموصل”.

وأضاف الاعرجي، أن “المنتجعات عبارة عن مدن العاب للاطفال وكافتريات وصالات للالعاب الالكترونية ومسابح للاطفال والكبار”، لافتا الى ان “مدة انجازها تستغرق نحو عام ونصف العام، وان مبالغ انشاء هذه المنتجعات السياحية من مبالغ اعمار محافظة نينوى”.



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