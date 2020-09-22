مؤشرات الدولة الفاشلة , العراق نموذجا - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/09/22 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تم الترويج لمصطلح ( الدولة الفاشلة ) في اوائل التسعينات, ويشير هذا المصطلح بشكل عام الى حالة من الاخفاق الوظيفي تعاني منه الدولة ويؤدي الى تآكل قدرتها وقدرة نظامها على الحكم بفاعلية وكفاءة ما ينتج عنه سقوط وانهيار الدولة .ويطلق مصطلح الدولة الفاشلة على الدولة التي فشلت حكومتها في القيام بمسؤوليتها حيث تكون ضعيفة وغير فعالة حتى انها لا تملك حتى انها لا تملك الا القليل من السيطرة على جزء من ......





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