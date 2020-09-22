الخلافات السياسية ظاهرة صحية إذا كانت تصب في مصلحة الوطن والشعب وتقدمه وتطوره - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/22 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الفئة السياسية التي تمارس نشاطها من خلال الأحزاب السياسية هي التي يجب أن تدرك وتعيش واقعها الاجتماعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي بكل الأمة وآماله هي الفئة المتنورة والمشحونة بالفعل والتي تستطيع بإدراكها ووعيها وإخلاصها وتفانيها والشعور بالمسؤولية التاريخية والإنسانية للوطن والشعب، تستطيع أن تخلق وتنتج التصورات المتقدمة التي تتفاعل مع واقعها الاجتماعي التي تعيش فيه وتتميز بقدرتها وعقلها التي ت ......





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