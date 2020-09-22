التنمّر عند الأطفال - مارينا موسى رزق

2020/09/22 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مارينا_موسى_رزق ما هو التنمّر؟Bullying, harcèlement هو سلوكُ اعتداء، فِعلٌ مقصود مكرر، فيه تفاوت بين قوة المعتدي وقوة الضحية (فَردٌ يواجه جماعة أو شلّة، ضحية ضعيفة الجسم بمواجهة معتدي ضخم...) وبهذا يفرض هذا الفعل علاقة من نوع مسَيّطِر ومُسَيطَر عليه، وفيه رغبةٌ لدى المعتدي في تحطيم الضحية.



تنغلق الضحية فيه مع المعتدي في علاقة تحكُّم لا مخرج منها.



يسبّبُ هذا السلوك للضحية أذيّات نفسية، جسدية واجتماعية.



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