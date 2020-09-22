انخفاض الحرارة في بعض المحافظات غداً: 3 درجات في بغداد!

2020/09/22 | 10:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الحالة الجوية في البلاد لهذا اليوم الثلاثاء 22 أيلول 2020 والأيام التالية بحسب ما أعلنه قسم التنبؤ الجوي في الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابع لوزارة النقل.

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