الليرة التركية تبلغ قاعاً قياسياً جديداً مقابل الدولار

2020/09/22 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

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سجلت الليرة التركية مستوى منخفضاً قياسياً مقابل الدولار، إذ يقيم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة.

هذا وسجلت الليرة 7.6440 مقابل الدولار في الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش وهو أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت 7.6365 مقابل الدولار عند الإغلاق أمس الاثنين.

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