الداخلية تؤكد ضرورة التعاون في نشر مواد توعوية عن آفة المخدرات

2020/09/22 | 10:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

أكدت وزارة الداخلية، ضرورة التعاون المشترك مع شبكة الإعلام العراقي في نشر مواد توعوية وتثقيفية عن آفة المخدرات.

أقامت مديرية مكافحة المخدرات في مقر الوزارة ورشة عمل برعاية شبكة الإعلام العراقي بعنوان (دور الإعلام والتوعية المجتمعية في مكافحة المخدرات) باشتراك مجلس القضاء الأعلى، ومديرية العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، وهيأة الإعلام والاتصالات، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، واتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية، ومنظمات المجتمع المدني.

وقدمت شبكة الإعلام العراقي ورقة بحثية وتفصيلية عن عمل الشبكة تضمنت المحاور التالية:

- أثر الإعلام في ترصين البنية المجتمعية.

- خلق الرمز الانموذج عبر وسائل الإعلام في مرحلة النمذجة والتقليد.

- اعتماد النظرية السلوكية والابتعاد عن التلقين المباشر.

- خلق معالجات صورية تعتمد الاستمالة العاطفية في التوعية والارشاد.

- استعمال وسائل وأساليب جديدة تتوافق مع تطور أساليب تجار المخدرات.

- تخصيص نوع الرسائل: مستوى المتعاطي ، ومستوى الأفراد المحيطين به.

فيما أشار الفريق وكيل وزارة الداخلية بحسب الورشة، إلى"ضرورة التعاون المشترك بين شبكة الإعلام العراقي ووزارة الداخلية بما يتعلق بنشر المواد التوعوية والتثقيفية للحد من انتشار آفة المخدرات".

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مستقبلية بين الشبكة ومجلس القضاء الأعلى ،ووزارة الداخلية وهيأة الإعلام والاتصالات من أجل رسم ملامح حملة توعوية للحد من انتشار ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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