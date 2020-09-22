2020/09/22 | 10:20 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 | 10:19 صباحاً | عدد القراءات : 4

الصحة الروسية تسمح باختبار لقاح آخر ضد فيروس كورونا

أصدرت وزارة الصحة الروسية تصريحًا لإجراء تجارب سريرية للقاح فيروس كورونا الذي طوره مركز تشوماكوف، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للوزارة.

وقالت الوزارة إن ,أكثر من ثلاثة آلاف متطوع سيشاركون في تجارب الأدوية التي ستلبي متطلبات منظمة الصحة العالمية".

واضافت : ,ستبدأ قريباً تجربة سريرية للقاح في كيروف وسانت بطرسبورغ ونوفوسيبيرسك.



بعد التطعيم، سيتم عزل المتطوعين في المستشفى لمدة 16 يومًا.

وقال المدير العام لمركز تشوماكوف، أيدار إيشموخاميتوف: "نتوقع استكمال التجارب السريرية في تشرين الثاني من هذا العام".

يذكر ان روسيا قد سجلت أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم "Sputnik V"، في آب، قام بتطويره مركز غمالي، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي".انتهى4

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