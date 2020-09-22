وزارة التربية تقر بوجود خطأ في اسئلة الفيزياء للسادس اعدادي

2020/09/22 | 10:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اقرت وزارة التربية، بوجود خطأ في اسئلة الفيزياء للسادس اعدادي.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق عبد القادر، في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “الخطأ، في مادة الفيزياء، مطبعي في الرقم تسعة عشر إذ كان يجب ان يكون تسعة واكتشفه الطلاب انفسهم”.واضاف انه “على الفور أوعزت اللجنة الدائمة […]

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