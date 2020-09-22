إنطلاق عملية أسود الجزيرة

2020/09/22 | 10:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قيادة عمليات #الجزيرة وقيادة عمليات غرب #نينوى وقيادة عمليات #صلاح_الدين وبإشراف قيادة القوات البرية بعملية اسود الجزيرة رقم واحد لتفتيش مناطق الجزيرة غرب #العراق للقضاء على فلول إرهابيي #داعش وتطهير المنطقة من مخلفاتهم.

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