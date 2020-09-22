قوة أمنية مشتركة تصل سيد دخيل ضمن عمليات تحرير سجاد العراقي

2020/09/22 | 10:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصلت قوة مشتركة من مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية، الى قضاء سيد دخيل ضمن عمليات البحث عن الناشط سجاد العراقي .وذكر مصدر ان "القوة المُشتركة وصلت بالتحديد الى أراضي ال أبراهيم لتحرير في القضاء".ولم يكشف المصدر عن تحركات القوة في المنطقة.وكشف مصدر أمني في ذي قار اليوم الثلاثاء عن انطلاق عملية امنية في ناحية الفضلية جنوب مدينة الناصرية بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية للبحث عن المختطف {سجاد العراقي}.Mohameed

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