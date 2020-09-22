2020/09/22 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – دعا الخبير القانوني طارق حرب، النواب الى تشريع قانون استبدال الحبس بالغرامة، مبينا ان ذلك سيوفر موردا ماليا للموازنة.وقال حرب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه الثلاثاء، ان “على النواب الاسراع في تشريع قانون استبدال الحبس بالغرامة مع توسيع شموله بحيث يشمل كذلك من بقى من مدة عقوبته خمس سنوات طالما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني يدعو الى تشريع قانون لاستبدال عقوبة الحبس بالغرامة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني يدعو الى تشريع قانون لاستبدال عقوبة الحبس بالغرامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).