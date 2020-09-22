اعتقال 'داعشي' ضبط بحوزته كتب أثرية مسيحية أخفاها في مطبخ منزله بالموصل (صور)

2020/09/22 | 10:26 - المصدر: NRT عربية

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ضبط كتب أثرية في الموصل

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت شرطة محافظة نينوى، اعتقال أحد عناصر داعش في الموصل، فيما أشارت إلى ان المطلوب كان يحتفظ بكتب تاريخية مسيحية مسروقة من كنائس المدينة.

وذكر قائد شرطة الموصل، ليث الحمداني، في بيان، نشر امس الاثنين، 21 أيلول 2020، ان " معلومات استخبارية قادت إلى اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش، وضبط بحوزته 32 كتابا أثريا، كان يخفيها في قطع من البناء داخل مطبخ داره في منطقة باب الجديد في الموصل".

وأظهرت الصور التي نشرتها قيادة الشرطة، بناء إسمنتيا مكعب الشكل، ظهر في داخله بعد تهديمه صندوق حديدي يحتوي كتبا وأوراقا.

وأشار البيان إلى ان "هذه الكتب سرقت من الكنائس خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل".

ر.إ

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