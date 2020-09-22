"رشقة صاروخية" تمطر المنطقة الخضراء من حي مجاور في بغداد

2020/09/22 | 11:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم ولا الهجمات التي شنت في السابق واستهدفت قواعد عسكرية يتمركز فيها جنود أمريكيون في العراق - صورة AP

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