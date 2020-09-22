شمول شارع الرشيد بالخصخصة

2020/09/22 | 11:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أفضى اجتماع بين وزارة الكهرباء وغرفة تجارة بغداد إلى شمول شارع الرشيد والمناطق المجاورة بنظام الخصخصة.

قال بيان للغرفة إن الأسواق المحلية تحتاج إلى الكثير من الاهتمام، وإن الاجتماع المطول ناقش عدة أمور مهمة بينها شمول شارع الرشيد والمناطق المجاورة بنظام الخصخصة.

بدورهم، طرح التجار جملة من لمطالبات بمقدمتها عرقلة المواد الغذائية والخضروات في بعض الحواجز الأمنية وصعوبة انسيابية الشحانت ومنع دخول المستورد.

وقبل شهر، أجرت أمانة بغداد عملية رفع الكتل الكونكريتية من ساحة حافظ القاضي وسيد سلطان علي ومدخل شارع الرشيد وشارع النهر والسوق العربي.

وأدت الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في تشرين الأول من عام 2019 إلى إغلاق شارع الرشيد والمناطق المحيطة بسبب مواجهات ببين المحتجين والقوات الأمنية.

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إعادة افتتاح شارع الرشيد من عدة جوانب

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