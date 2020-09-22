2020/09/22 | 11:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة في بكين الثلاثاء على رين تشيشيانغ، قطب العقارات والمعارض الشرس للرئيس شي جينبينغ، بالسجن ١٨ عاما وبغرامة قدرها 4.2 مليون يوان (620 ألف دولار)، بعدما أدانته بالفساد.

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