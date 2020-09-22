وول ستريت جورنال: إيران تغير استراتيجيتها بشأن الضربات ضد القوات الأميركية في العراق

2020/09/22 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير عن تغيير إيران استراتيجيتها بشأن الضربات العسكرية التي تقوم ميليشيات موالية لها في العراق ضد القوات الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين والمحللين الأميركيين قولهم إنه من غير المرجح أن تشن إيران والجماعات المسلحة المؤيدة لها أي هجوم استفزازي قد يكون له تأثير إيجابي بشأن دعم الرئيس ترامب في الأسابيع القليلة التي تسبق الانتخابات، ما يؤدي إلى إعادة وصوله للبيت الأبيض.

وأوضح المسؤولون العسكريون الأميركيون إن إيران تحاول من خلال تلك الهجمات البسيطة إثبات أنها لا تزال تشكل تهديدًا، لكنها لن تفعل شيئًا قد يؤدي إلى رد عسكري كأن تقدم مثلا على استهداف عناصر أميركية.

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