إحباط محاولة تهريب 100 ألف دولار بحوزة مسافر عراقي في مطار بغداد الدولي

2020/09/22 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت هيئة المنافذ الحدودية مسافرا عراقيا بحوزته مبلغ مئة ألف دولار محاولا تهريبها خارج العراق على متن الرحلة المتوجهة لدولة قطر.

بيان للهيئة ذكر أن العملية تمت بإشراف ومتابعة شعبة البحث والتحري التابعة لها، وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مركز الكمرك وشرطة المطار.

وأضاف البيان، أنه تمت إحالة المسافر وما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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