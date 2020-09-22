السليمانية تحضر شباب الصقور للموسم المقبل

2020/09/22 | 11:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن نادي القوة الجوية، الدخول في معسكر تدريبي بمحافظة السليمانية استعداداً للموسم المقبل.

وقال المنسق الإعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي قررت اقامة معسكر تدريبي لفريق الشباب في محافظة السليمانية”.

وأوضح اغن “المعسكر سينطلق في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، استعدادا لمنافسات الدوري المزمع انطلاقه مع مسابقة الدوري الممتاز نهاية شهر تشرين الأول المقبل”.

يذكر ان التطبيعية اكدت على إقامة دوري الشباب بعد توقف دام لسنوات طويلة.



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