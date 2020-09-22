الدليمي : مشاركة المكون السني بالعملية السياسية بحاجة الى مراجعة شاملة

2020/09/22 | 11:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد عضو مجلس النواب السابق، كامل الدليمي، ان مشاركة المكون السني في العملية السياسية، اصبح بحاجة الى مراجعة شاملة.وقال الدليمي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “إعادة ترتيب اوراق المكون السني ومشاركته في العملية السياسية والتي تنم عن تراجع واضح وفقدان لجوهر القضية بحاجة الى مراجعة شاملة”.[…]

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