2020/09/22 | 11:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كلّما جاء مسؤول كبير زائر من دولة اخرى الى العراق، كان الايحاء الاكبر لزيارته، مهما بلغ التنميق الاعلامي والتزويق الدبلوماسي اللذان يحفّان بها، هو انّها زيارة تمس سيادة العراق اكثر منها تنفعه وتدعمه وتأخذ بيده لتخرجه من مجاهل الظلمات الى نور الحياة التي تعرفها الدول الغنية والمتقدمة .الرئيس الفرنسي ماكرون حين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثوب السيادة الشفّاف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثوب السيادة الشفّاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).