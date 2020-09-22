2020/09/22 | 11:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقى جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، القبض على 15 مروجاً لأجهزة الغش الامتحاني في خمس محافظات.



وذكر الجهاز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 أيلول 2020)، إنه "نتيجةً لتكثيف الجهد الاستخباري للكشف عن مروجي الأجهزة الراديوية المستخدمة في عملية الغش الامتحاني، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني المختصة في محافظات (بغداد، النجف الاشرف، الانبار، الديوانية، كركوك) من القاء القبض على خمسة عشر متهماً بالجرم المشهود ومصادرة ما بحوزتهم من سماعات بث وأجهزة لاسلكية وبطاقات تشويش".

وتابع، "وقد جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

واعتقلت قوة من جهاز الأمن الوطني، في وقت سابق، 43 مروجاً لأجهزة الغش الامتحاني في ست محافظات.

وقال الجهاز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 أيلول 2020)، إنه "تزامناً مع بدأ الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية، كثف جهاز الأمن الوطني جهده الاستخباري للكشف عن مروجي الأجهزة الراديوية المستخدمة في عملية الغش الامتحاني، اذ تمكنت المفارز المختصة في محافظات (بغداد، البصرة، النجف الاشرف، نينوى، الديوانية، المثنى) من القاء القبض على ثلاثة وأربعين متهماً وبالجرم المشهود ومصادرة ما بحوزتهم من سماعات بث وأجهزة لاسلكية وهواتف محورة وبطاقات تشويش".

وتابع، "وقد جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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