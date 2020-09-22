نائبة : اجتماع الرئاسات والقادة اتفق على الذهاب الى الدوائر الوسطية

2020/09/22 | 11:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..

كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الثلاثاء , عن معلومات تفيد بأن اجتماع الرئاسات وقادة الكتل السياسية مساء امس قد توصل الى حل بشان الاتفاق على اعتماد الدوائر الوسطية.

وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” ما افضى اليه اجتماع الرئاسات مع قادة الكتل السياسية هو التوصل الى اتفاق وسطي بشان الدوائر الانتخابية وهذا ما تسرب الينا من معلومات لغاية الان”.

وأضافت ان ” المجتمعين قد اتفقوا على ان تكون المحافظات الكبيرة تقسم الى ست دوائر انتخابية ومن ثلاث الى أربع دوائر للمحافظات الأقل عددا وهناك بعض المحافظات خاصة الصغيرة اما ستكون دائرتين او واحدة بحسب نسبة السكان”.

وأشارت نصيف الى ان “الالية التي تم الاتفاق عليها ربما ستكشف عنها خلال اليوم او غدا ” .



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