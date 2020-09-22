نادي الشرطة يطمئن الجماهير على حالة كرار محمد وغونزالو

2020/09/22 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أكد مدير المكتب الإعلامي لنادي الشرطة الرياضي حسين الخرساني أن اللاعب كرار محمد غير مصاب بفايروس كورونا، مبيناً أن المدرب الاسباني غونزالو بحالة جيدة جداً ،وإصابته كانت قبل مواجهة الاستقلال الإيراني .

وقال الخرساني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الثلاثاء: إن"وفد نادي الشرطة أجرى المسحة بعد إصابة المدرب غونزالو ،ولم يتم تسجيل أيّ إصابة في الفريق سوى اللاعب كرار محمد ،الذي كانت نتيجته غير واضحة ،وتم حجره في غرفته الخاصة دون علاج ،وحالته الصحية جيدة جداً ،وسوف يعود إلى وضعه الطبيعي ".

وأضاف الخرساني أن" الحالة الصحية لمدرب اللياقة البدنية الاسباني غونزالو مستقرة تماماً ولا تدعو للقلق، حيث تم نقله من الفندق الذي يمكث فيه وفد الشرطة إلى فندق آخر مخصص للمصابين بالفيروس ،ومزود بأحدث الأجهزة الطبية التي تسهم في تسريع عملية اكتساب الشفاء ".

وأوضح الخرساني أن"هنالك تشدداً كبيراً ومبالغاً به من قبل الاتحاد الآسيوي والقائمين على البطولة الآسيوية شمل جميع الوفود المشاركة في البطولة لتطبيق قواعد الوقاية الصحية لسلامة الجميع من التعرض للإصابة بالفيروس".

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