2020/09/22 | 11:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السياسية

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 | 11:20 صباحاً | عدد القراءات : 4

جيفري يؤكد لنيجيرفان بارزاني مواصلة الدعم الأميركي لإقليم كردستان

بغداد/..أكد الممثل الخاص للولايات المتحدة الأميركية لدى سوريا، المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد داعش، جيمس جيفري، اليوم الثلاثاء، على مواصلة دعم بلاده لإقليم كردستان.

وذكرت رئاسة الاقليم في بيان، أن"رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني استقبل اليوم جيمس جيفري والوفد المرافق له، في اجتماع حضره وزير شؤون البيشمركة ورئيس أركان البيشمركة ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم".

وبحث الاجتماع آخر تطورات الأوضاع في سوريا ومهام التحالف الدولي ضد داعش ومكافحة أنشطة ومخاطر "الإرهاب" في سوريا والعراق، وأحوال الكرد وحوار الأطراف الكردية في سوريا لحل المشاكل وتوحيد الصف بينها.



وشدد جيفري خلال الاجتماع على استمرار أميركا والتحالف الدولي في مساندة الكرد وشركائهم لمواجهة "الإرهاب" والقضاء النهائي على داعش في سوريا وإقليم كردستان والعراق، لافتاً إلى "تقديم كل المساعدات اللازمة للبيشمركة والقوات العراقية بهذا الغرض".

كما عبر المبعوث الأميركي عن دعم وترحيب الولايات المتحدة بين الأطراف الكردية في سوريا لحل الخلافات، مشيراً إلى الدور الإيجابي للرئيس نيجيرفان بارزاني وإقليم كردستان في الحوار بين الأطراف الكودية في سوريا والتقريب بينها وحثها على حل مشاكلها.

بدوره، قدم رئيس إقليم كردستان شكره للولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش على الدعم والمساعدة المتواصلَين، مؤكداً على أهمية والحاجة إلى استمرار مهام التحالف الدولي بالنسبة لإقليم كردستان والعراق وشركائهما في المنطقة حتى ضمان القضاء التام على داعش.

وسلط الاجتماع الضوء أيضاً على مسائل أخرى ومنها فيروس كورونا وتداعياته على سوريا وإقليم كردستان والعراق والإجراءات والخطوات المتخذة لمواجهته، إضافة إلى العلاقات بين أربيل وبغداد، والقضية الكردية في سوريا، والوجود العسكري الأجنبي في سوريا والأوضاع في المنطقة عموماً، وجهود حماية الاستقرار، إلى جانب عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك".انتهى4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جيفري يؤكد لنيجيرفان بارزاني مواصلة الدعم الأميركي لإقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جيفري يؤكد لنيجيرفان بارزاني مواصلة الدعم الأميركي لإقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).