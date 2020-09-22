الرشيد يروج معاملات الموظفين المستلفين المحالين على التقاعد

2020/09/22 | 11:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قرر مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، اصدار تعليماته بترويج المعاملات التقاعدية لكافة موظفي دوائر الحكومية المستلفين من مصرف الرشيد.ووجه مدير عام المصرف باسم عبد علي يوسف وبحسب بيان رسمي، "بتقديم كافة التسهيلات لهم بمنحهم كتاب عدم ممانعة من ترويج معاملاتهم علما ان التعليمات وضعهاالمصرف وتضمنت ما يلي: ١- اذا كانت السلفة بدون كفيل تقديم كفيل ضامن واذا كانت بكفيل فتستمر الكفالة مع تقديم تعهد جديد امام مدير الفرع.٢- اذا تعذر الوفاء بالفقرة الاولى يقدم كتاب تعهد من دائرته بحجز مبالغ الاقساط والفوائد من مكافأة نهاية الخدمة وتحويلها الى الفرع.٣- تقديم وثيقة تأمين على الحياة من احدى شركات التأمين.٤- تزويد الفرع المانح بنسخة الهوية التقاعدية حال صدورها مع توطين راتبه لدى مصرف الرشيد وتزويد الفرع برقم البطاقة.Mohameed

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