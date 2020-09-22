القبض على 15 مروجاً لأجهزة الغش الامتحاني في خمس محافظات

2020/09/22 | 11:26 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة عشر مروجاً لأجهزة الغش الامتحاني في خمس محافظات.





وقال الجهاز في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "نتيجةً لتكثيف الجهد الاستخباري للكشف عن مروجي الأجهزة الراديوية المستخدمة في عملية الغش الامتحاني، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني المختصة في محافظات (بغداد، النجف الاشرف، الانبار، الديوانية، كركوك) من القاء القبض على خمسة عشر متهماً بالجرم المشهود ومصادرة ما بحوزتهم من سماعات بث وأجهزة لاسلكية وبطاقات تشويش".

واضاف انه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وتابع: "يذكر ان الجهاز القى القبض في الاسبوع الاول للامتحانات على ثلاثة واربعين متهماً في ست محافظات".

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