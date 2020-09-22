الصحة تكشف حقيقة وجود خبراء أجانب لمعالجة مرضى كورونا في العراق

2020/09/22 | 11:28 - المصدر: NRT عربية

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وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي

فوتو: أرشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، حقيقة وجود خبراء أجانب من الصين وروسيا يشاركون في معالجة المصابين بفيروس كورونا في العراق.

وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 22 أيلول 2020، إنه "لا يوجد خبراء أجانب أو صينيون أو روس يشاركون في معالجة مرضى كورونا"، مبينا أن"الوزارة تتواصل مع منظمة الصحة العالمية والدول حول آخر التطورات في مجال علاج مرضى فيروس كورونا".

وأضاف أن "وزارة الصحة ناقشت مع لجنة الصحة والبيئة النيابية موضوع استقدام فرق طبية مختصة بعلاج كورونا إلى العراق وتم طرح وجهة نظر الوزارة في هذا الموضوع وإطلاع اللجنة على موضوع الإخلاء الطبي للمرضى".

واوضح أن "الوزارة ناقشت مع اللجنة موضوع اللقاحات، وإلى أين وصل التعاون مع الدول والجهات المعنية لتوفير اللقاحات كما تمت مناقشة ما سيتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة في حال تعرضت البلاد لموجة ثانية من الوباء".

وتابع أنه "تمت مناقشة الوضع المالي للوزارة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للدولة وسعي لجنة الصحة والبيئة النيابية لإقرار قانون الموازنة لدعم وزارة الصحة".

وأشار الجميلي، إلى أنه "تمت مناقشة موضوع عودة المدارس وتم الاتفاق على انتظار وجهة نظر وزارة التربية بهذا الشأن"، مؤكدا أنه "لم يتم بيان الرأي حول الموضوع، ولا يوجد حتى الآن أي توصية، والموضوع يحتاج إلى دراسة وتقييم الموقف الوبائي، والتطورات في جائحة كورونا".

ر.إ

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