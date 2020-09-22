لديه 5 بنات.. هندي يبقر بطن زوجته الحامل لمعرفة جنس الجنين (صورة)

2020/09/22 | 11:28 - المصدر: NRT عربية

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إمرأة هندية

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت الشرطة الهندية اعتقال رجل قام ببقر بطن زوجته الحبلى بمنجل لمعرفة نوع الجنين الذي تحمله، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة ومقتل جنينها الذي كان ذكرا.

وذكرت الشرطة في بوداون بولاية أوتار براديش شمال الهند، انه في أعقاب الاعتداء الذي وقع يوم السبت الماضي تم نقل الزوجة إلى العناية المركزة في مستشفى بالعاصمة نيودلهي.

وقال شقيقها "جولو سينغ" إن الاعتداء وقع بسبب رغبة الزوج في معرفة جنس الجنين، علما أن للزوجين خمس بنات، مضيفا أن زوجها هاجمها بمنجل وشق بطنها قائلا إنه يريد التحقق من نوع الجنين.

من جهتها، قالت شقيقة الزوجة، لوسائل إعلام محلية، إن خلافات عدة عرفها الزوجان بسبب رغبة الأب بإنجاب مولود ذكر.

أما شقيق الزوجة فكشف، أن الأطباء قرروا نقل شقيقته إلى المستشفى لأن وضعها خطير جدا.

من جهته أكد الزوج أنه أصاب زوجته عن طريق الخطأ، وأنه " قذفها بالمنجل لكنه لم يكن يقصد إيذاءها بشدة".

ووفقا لوسائل إعلام غربية فان الهند تشهد قتل 46 ألف أنثى كل عام بطريق الإهمال المتعمد للمواليد الإناث عقب الولادة.

ر.إ

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