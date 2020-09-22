2020/09/22 | 11:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الامن الوطني، القاء القبض على 15 مروجاً لأجهزة الغش الامتحاني في خمس محافظات.

وذكر الجهاز في بيان أنه “نتيجةً لتكثيف الجهد الاستخباري للكشف عن مروجي الأجهزة الراديوية المستخدمة في عملية الغش الامتحاني، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني المختصة في محافظات (بغداد، النجف الاشرف، الانبار، الديوانية، كركوك) من القاء القبض على خمسة عشر متهماً بالجرم المشهود ومصادرة ما بحوزتهم من سماعات بث وأجهزة لاسلكية وبطاقات تشويش”.

وأوضح انه “جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

يذكر ان جهاز الأمن الوطني القى القبض في الاسبوع الاول للامتحانات على ثلاثة واربعين متهماً في ست محافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 15 مروجاً لأجهزة الغش الامتحاني في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 15 مروجاً لأجهزة الغش الامتحاني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).