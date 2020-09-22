العاني : القوات الامنية تعرف من خطف”سجاد العراقي” لكنها ترفض اطلاق سراحه

2020/09/22 | 11:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- تسأل عضو مجلس النواب ظافر العاني عن اسباب عدم تتردد القوات الأمنية في مطاردة الارهابيين وقتلهم حتى لو كانوا خلايا نائمة ، فيما ترفض اطلاق سراح سجاد العراقي ، رغم انها تعرف من هم خاطفيه ومكان احتجازه .وشدد العاني في تغريدة على موقع “تويتر” تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء بالقول : […]

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