الإعلام الأمني: سقوط ثلاث قنابل هاون داخل المنطقة الخضراء

2020/09/22 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن سقوط ثلاث قنابل هاون، فجر الثلاثاء، داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "ثلاث قنابل هاون سقطت داخل المنطقة الخضراء فجر اليوم، ولم تسجل خسائر أو أضرار".وأضافت الخلية أنه "تأشر مكان الانطلاق من منطقة الكرادة (الزوية) مجاور إعدادية العرفان".

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