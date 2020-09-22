مدرب النجف يكشف موعد التحاق كرار جاسم

2020/09/22 | 11:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..كشف مدرب نادي النجف الرياضي، حسن احمد، موعد التحاق كرار جاسم بصفوف الفريق.

وقال احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة النجف انهت اتفاقها مع النجم الدولي كرار جاسم والان هو اصبح لاعباً في صفوف الفريق بشكل رسمي”.

وأوضح ان “جاسم سيلتحق بتدريبات الفريق ابتداءً من اليوم”، مؤكداً ان “اللاعب يتمتع بخبرة كبيرة وسيشكل إضافة كبيرة للنجف هذا الموسم للوصول الى اعلى المستويات”.

يذكر ان المسيرة الاحخترافية لجاسم بدأت مع نادي النجف منذ عام 2004.



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