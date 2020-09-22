مقتل حكم إيطالي وصديقته طعنًا بالسكين داخل شقتهما

2020/09/22 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

لقى دانييلي دي سانتيس أحد حكام دوري الدرجة الثانية الإيطالي مصرعه داخل شقته بصحبة صديقته مساء الإثنين.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، انه:" تم العثور على الشاب البالغ من العمر 33 عامًا مقتولًا رفقة صديقته إليونورا مانتا البالغة من العمر 30 عامًا، حيث قتل الثنائي طعناً بالسكين حتى الموت في شقته بمدينة ليتشي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه:" شوهد رجل يركض من مكان الحادث حاملا سكينا بعد تنبيه الجيران بالصراخ بعد أن وقع الحادث".

دي سانتيس في الأساس هو حكم لدوري الدرجة الثالثة الإيطالي، وعلى مدار مسيرته أدار 130 مباراة تنافسية، وكان الحكم الراحل قد ظهر لأول مرة في دوري الدرجة الثانية بصفته حكم رابعا في مباراة بيزا وبينيفينتو في عام 2017.

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