داعش يشن هجوماً على منطقة في ديالى ويصيب مدنيين اثنين

2020/09/22 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (22 أيلول 2020)، بإصابة مدنيين اثنين بجروح، بعد شن تنظيم داعش هجوماً على قرية في محافظة ديالى.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هجوماً شنه داعش على بستان زراعي قرب قرية أم الحنطة في ريف ناحية جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة، أسفر عن إصابة مدنيين اثنين".





وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية والحشد العشائري فرضت طوقاً مشدداً، وبدأت عملية تمشيط واسعة في المنطقة التي حصل بها الهجوم".





يُذكر أن القرية تعرضت قبل يومين لهجوم مماثل، أسفر عن مقتل مدني وإصابة اخر بجروح.

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