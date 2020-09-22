فرع نقابة الصحفيين في واسط يحتفي بحصول وجبة جديدة على عضوية النقابة

2020/09/22 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت/نينا/ نظم فرع نقابة الصحفيين في واسط اليوم احتفالية على قاعة المكتبة المركزية في الكوت، احتفاء بحصول وجبة جديدة من من خريجي كليات الاعلام على عضوية النقابة.



وقال رئيس الفرع ماجد العتابي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان :" هذه الاحتفالية جاءت في ضوء المبادرة التي اطلقها رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيبن العراقيين مؤيد اللامي والهادفة لاحتضان الطاقات الشبابية من خريجي كليات الإعلام وفسح المجال امامها لتاخذ دورها الريادي في خدمة المجتمع ، حيث تم قبول عضوية /140/ زميلا ومنحهم هوية نقابة الصحفيين العراقيين كوجبة اولى ".



وأضاف:" ان هناك تنسيقا مستمر ا مع إدارة الحكومة المحلية لشمول جميع الصحفيين بتوزيع قطع الأراضي السكنية في مركز الكوت وباقي الاقضية "./انتهى

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