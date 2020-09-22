2020/09/22 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون الدكتور رياض المسعودي ان : ملف الايدي العاملة الاجنبية ..اكبر ملف فساد في البلاد.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه : لاتوجد رؤية حكومية بشان الايدي العاملة الاجنبية وهذا موضوع حساس وخطير جدا ومن اكبر ملفات الفساد .واضاف المسعودي : هناك اكثر من مليون عامل اجنبي وبموجب القانون على كل واحد منهم ان يدفع مليون دينار عن كل سنة وعقد برسم 250 الف دينار وبذلك نستطيع ان نجني منهم مايقرب من تريليون و250 مليار دينار سنويا .واوضح ان : هذه المبالغ يمكن تحويلها للاستثمار في قطاعات السكك والمطارات والمصارف والاتصالات وغيرها وهي مهمة وتدر ارباح كبيرة جدا./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رياض المسعودي : ملف الايدي العاملة الاجنبية ..اكبر ملف فساد في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رياض المسعودي : ملف الايدي العاملة الاجنبية ..اكبر ملف فساد في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).