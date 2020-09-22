2020/09/22 | 11:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق تحالف من 156 دولة على صفقة "تاريخية" لتمكين التوزيع العالمي السريع والعادل لأي لقاحات جديدة لفيروس كورونا إلى 3٪ من سكان البلدان المشاركة، لحماية أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وأولئك الموجودين في أماكن الرعاية الاجتماعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق "تاريخي" لمواجهة كورونا.. تحالف من 156 دولة لتوزيع عادل وسريع للقاح) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق "تاريخي" لمواجهة كورونا.. تحالف من 156 دولة لتوزيع عادل وسريع للقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).