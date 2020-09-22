الرشيد يقرر ترويج معاملات الموظفين المستلفين المحاليين على التقاعد

2020/09/22 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، اصدار تعليماته بترويج المعاملات التقاعدية لكافة موظفي دوائر الحكومية المستلفين من مصرف الرشيد.

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مدير عام المصرف باسم عبد علي يوسف وجه بتقديم كافة التسهيلات للمحالين على التقاعد بمنحهم كتاب عدم ممانعة من ترويج معاملاتهم".

واضاف أن التعليمات: "اذا كانت السلفة بدون كفيل تقديم كفيل ضامن واذا كانت بكفيل فتستمر الكفالة مع تقديم تعهد جديد امام مدير الفرع واذا تعذر الوفاء بالفقرة الاولى يقدم كتاب تعهد من دائرته بحجز مبالغ الاقساط والفوائد من مكافأة نهاية الخدمة وتحويلها الى الفرع".

وأكمل البيان: "تقديم وثيقة تأمين على الحياة من احدى شركات التأمين وتزويد الفرع المانح بنسخة الهوية التقاعدية حال صدورها مع توطين راتبه لدى مصرف الرشيد وتزويد الفرع برقم البطاقة".

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