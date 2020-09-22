 تعرف على الفئات التي سيتم استثنائها من شرط العمر وفق تعديل قانون التقاعد

2020/09/22 | 11:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماع اللجنة مع الجهات المختصة بشان قانون التقاعد، مبينا اللجنة قدمت جملة من المقترحات الى الحكومة بضمنها استثناء بعض الفئات من تطبيق القانون.

وقال كوجر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “موظفي الدولي المحالين للتقاعد وفقا للقانون الجديد لم يحصلوا على أي مبلغ او راتب وتم اقتراح عدة نقاط على الحكومة لتسديد رواتبهم دون تاخير خلال الاجتماع”.

واضاف ان “اللجنة وبناءً على عشرات الملاحظات المسجلة رفعت مقترحات بشان استثناء بعض الفئات من تطبيق القانون نظرا للحاجة الماسة لخبراتهم”.

واوضح كوجر ان “الفئات المقترح استثنائها من السن التقاعدي مهندسي السدود والخبراء في كافة المجالات والاطباء والطيارين والاختصاصات النادرة والمعقدة وسيتم اضافة فئات اخرا وفق وجهة نظر الحكومة والمؤسسات”، مبينا أن “البرلمان قدم المقترحات الى الحكومة من اجل تصحيح تطبيق القانون والعدالة وهي المسؤولة عن تنفيذ القانون والموظفين”.



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