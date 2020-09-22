العراق يخسر 10 أضعاف ما يبيعه من النفط بسبب لجوئه لبيع النفط خامًا بدلًا من تكريره

2020/09/22 | 11:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر عن الفارق بين مبيعات النفط ومشتريات مشتقاته.واكد المصادر ان العراق يخسر عشرة أضعاف ما يبيعه من النفط، وذلك بسبب لجوؤه لبيع النفط خامًا بدلًا من تكريره وبيع مشتقاته، موضحا ان العراق يبيع النفط الخام ليستورد مشتقاته بعد … Readmore

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