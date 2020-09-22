راتب رئيس بريطانيا لا يكفي لـ”مربية أطفال”: مديرو شركات مغمورة يتقاضون أكثر!

2020/09/22 | 11:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

يبدو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قلقلاً من ضعف دخله السنوي.

يجني مديرو شركات مغمورة أكثر من رئيس الوزراء البريطاني، الذي يجني نحو 150 ألف جنيه إسترليني سنوياً ما يدفعه إلى الشعور بالقلق.

وكشف أصدقاء لجونسون عن أن راتبه لا يكفي لتعيين مربية أطفال، وهو محبط.

كان جونسون يجني أكثر من 350 ألف أسترليني قبل أن يصبح رئيساً للوزراء.

وجونسون هو سياسي بريطاني ومؤرخ وصحافي وروائي وزعيم الحزب المحافظ منذ 23 تموز 2019.

كان عضواً في مجلس النواب أوكسبريدج وساوث روزليب منذ 2015 وعمدة لمدينة لندن من 2008 إلى 2016، كما شغل منصب وزير الخارجية من عام 2016 إلى عام 2018.

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