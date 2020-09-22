وثائق حكومية: 16 قضاء ومدينة في أطراف بغداد تخلو من مشاريع الصرف الصحي

2020/09/22 | 11:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أظهرت وثائق حكومية ومراسلات داخلية، خلوّ 16 قضاءً في أطراف العاصمة بغداد، من مشاريع الصرف الصحي.



وتقول الوثائق التي اطلع عليها "ناس" (22 أيلول 2020) إنه "لم يتم إقامة محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في معظم الأقضية والنواحي، حيث تم رصد وجود (16) قضاءً وناحية من أصل (20) غير مخدومة نهائياً بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي".

وأضافت تلك الوثائق، أنه "يوجد (4) أقضية ونواحٍ فقط مخدومة بمشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وهي (قضاء المحمودية ، قضاء المدائن، ناحية الجسر، ناحية اللطيفية) مما جعل المواطنين في المناطق غير المخدومة، يضطرون إلى استخدام الطرق البدائية في التخلص من مياه الصرف الصحي كالخزانات الأرضية أو طرحها إلى المصادر المائية وبدون إجراء أي معالجة، وبالتالي تؤدي إلى حدوث تلوث بالبيئة المحيطة والمكونات البيئية وإضرار بصحة المواطنين".

وتقول الوثائق الحكومية، إن أحياءً مثل ناحية التأميم، وناحية النهروان، وناحية النصر والسلام، وناحية خان ضاري، وناحية الراشدية، وناحية المشاهدة، وناحية العبايجي، وقضاء التاجي، وناحية التاجي الجديد، وناحية الحماميات، لم تتوفر فيها أدنى مستوى من الخدمة.

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