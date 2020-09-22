ليكن هم القضاء أستعادة الاموال المسروقة

2020/09/22 | 11:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي منذ تشكيل مجلس الحكم ، ومنذ قرارات بريمر ، تم بصلافة خرق قواعد وأصول الصرف الحكومي ، وتم إطلاق أفواه الأميين لتلعق المال العام ، وقد كان...أكمل القراءة ←

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