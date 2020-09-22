منعطف النهاية

2020/09/22 | 11:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:منى سالم الجبوري الاوضاع السلبية التي تزداد تفاقما في ظل حکم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي مضى عليه 4 عقود، يبدو الشعب الايراني في حالة سخط وغليان ويغلب عليه التشاٶم...أكمل القراءة ←

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